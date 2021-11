Achilles (23) en Jack (24) lanceren hondenvoeding met insecten: “Er steken geen krekels uit, ze zien eruit als gewone hondenbrokken”

Gent/Destelbergen Twee bussen van De Lijn botsen op R4, vrachtwa­gen rijdt op hen in: één chauffeur gewond naar ziekenhuis

Op de R4 in Destelbergen is donderdagochtend ter hoogte van de verkeerswisselaar een ongeval gebeurd. Twee bussen van De Lijn raakten er betrokken in een kopstaartaanrijding. Een aanrijdende vrachtwagen kon hen niet meer ontwijken en reed op hen in. Een van de chauffeurs van De Lijn raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

14:02