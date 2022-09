Academiejaar universiteit geopend: “De UGent is geen afstandsuniversiteit, kom naar de les!”

Een 300-tal proffen, hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van het personeel en de studenten baanden zich op vrijdag een weg van het vernieuwde Wintercircus aan de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Aula in de Voldersstraat. Daar gaf rector Rik Van de Walle zijn openingsrede onder het belangstellend oog van de in toga gehulde lesgevers.

Geen eiland in de stad

Uiteraard kwam het nieuws van de dag ter sprake: de universiteit gaat haar elf faculteiten de komende jaren centraliseren op drie clusters. Daardoor zullen ook 5 campussen sluiten en enkele iconische gebouwen worden wellicht verkocht. “We willen gebouwen en campussen die minder gesloten aanvoelen dan vandaag het geval is. We willen geen eilanden in de stad zijn”, klonk het daarover.

Die toekomstvisie betekent echter niet dat er nu ook geforceerd hybride gewerkt zal worden. “We hebben intussen uit internationaal onderzoek geleerd dat de leerwinst het grootst is als je zelf in de les zit”, zei Van de Walle kort voor de stoet. “Onderwijs behoort tot onze kerntaken, net zoals onderzoek. We zijn geen afstandsuniversiteit en we willen geen afstandsuniversiteit zijn”, klonk het. “Dit is jullie tijd. Komende maandag gaan jullie aan de slag, misschien voor de eerste keer. Jullie zijn dit jaar met maar liefst 46.000. Ik ga een beetje vervelend-vaderlijk doen, maar wil het toch expliciet gezegd hebben: kom naar de les. We willen jullie zien. Omdat dat voor jullie het beste is.”

Duidelijke boodschap dus, al geeft Van de Walle ook toe dat de tijd van compleet offline lesgeven wellicht voorbij is. “We gaan dat niet top-down opleggen, maar moedigen alle docenten aan om na te denken wat de beste lesvorm voor hun vak is”. Tegelijk mikt ook de UGent voor onderzoek op internationale connecties, dus dan is hybride leren niet ondenkbaar.

Energiefactuur op studentenformaat

Dat is ergens wel opvallend, want de KU Leuven mikt net meer op hybride lesvormen, net op het moment dat de energiefacturen torenhoog zijn, geen onbegrijpelijke zet. “Ook wij denken na over hoe we energie zullen besparen, op dit eigenste moment wordt er nog aan een plan gesleuteld. We zullen de thermostaat wellicht wat lager zetten en de activiteiten na de openingsuren centraliseren, zodat we niet een gebouw verwarmen voor één activiteit. Maar er wordt, wees gerust, niets afgelast”, zei Van de Walle daar nog over.

Afsluiten deed de rector met een oproep naar de regering. “Help ons deze plannen te verwezenlijken. Want er zijn niet alleen lege brooddozen op de lagere scholen. Dat jongeren niet naar de hogeschool of universiteit kunnen omdat ze geen betaalbare plaats vinden om te wonen en te werken, dat kan niet”.

Grootse plannen dus, de visie voor 2050 ligt wat Van de Walle betreft, vast. “Het enige wat je niet wil, is dat ik beslis over de spaghetti in de Brug”, kon er wel een kwinkslag af. “Dat wil je niet aan mij overlaten, ik eet spaghetti zonder kaas én saus”.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.