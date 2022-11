Abdelkamal (47), de eerste Gentse flik met Marokkaanse roots: “De ogen van mijn ouders blonken toen ik mijn uniform aantrok”

Gent Van Bloemekens­wijk tot Ledeberg, Gentse wijken scoren in Gault&Millau: “Hip restaurant vind je nu ook buiten het centrum”

Van 36 naar 38 restaurants in culinaire gids Gault & Millau: Gent is nog steeds hét mekka voor foodies. Vrijmoed in Vlaanderenstraat blijft met 17,5 op 20 de onbetwiste nummer 1. Maar ook buiten de historische Kuip is almaar meer culinair talent te vinden. “Ik zou de keuze voor Ledeberg zo opnieuw maken”, zegt Nikki De Zaeyteyt van Talloor d’Or.

7 november