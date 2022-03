“Aarzel niet om vluchtelingen in huis te nemen, de nood is enorm hoog”: Nele en Koenraad zoeken mee naar extra plaatsen

Koenraad en Nele hebben zelf 3 tieners in huis, maar aarzelden geen seconde om ook 6 Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. “De nood is enorm hoog, en dit is nog maar het begin”, zegt Nele. “Wij wonen op een boerenhof in Laarne, waar één van de gebouwen is ingericht als woning. We hebben er zelf enkele jaren gewoond, tijdens de verbouwing aan ons eigen huis. Nu wonen we er niet meer, en dat gebouw is in orde, dus we dachten: ‘Waarom niet?’. Ik meldde ons aan op de website, kreeg telefoon, en een half uur later stonden 6 mensen voor onze deur. Het gaat om een koppel en hun kinderen van 4 en 9 jaar, en haar zus met haar dochtertje van 9. Die dame haar man en zoon zijn in Oekraïne gebleven om te vechten. De man van het koppel had net twee maanden in België gewerkt en was op weg naar huis, toen de oorlog uitbrak. Hij heeft zijn familie opgehaald aan de grens, en zijn schoonbroer beloofd ook voor zijn schoonzus en nichtje te zorgen. Zo zijn ze in België beland."

Quote Ze hebben werkelijk alles moeten achterla­ten, zelfs hun huisdieren. Het is verschrik­ke­lijk. Nele Van Damme

Huisdieren

“Gisteren hebben we thuis spaghetti gemaakt, en samen gegeten. We zaten met 10 rond de tafel, en hadden een tekst voorbereid die we lieten vertalen en afspelen door Google Translate. We hebben die mensen verteld dat ze meer dan welkom zijn, dat we blij zijn dat we kunnen helpen. Dat we hen zullen helpen om zich te registreren, om de kinderen naar school te sturen, en dat we hopen dat ze een beetje rust vinden met een dak boven hun hoofd. Die mensen hebben zo veel meegemaakt. 3,5 dagen lang hebben ze met 3 kinderen in een auto staan aanschuiven aan de grens. Ze wonen in het westen, waar gelukkig nog niet echt gevochten werd. Maar ze hoorden wel explosies en bomalarmen. Zeker de schoonzus, die meer landinwaarts woont, in Lviv. Ze hebben werkelijk alles moeten achterlaten, zelfs hun huisdieren. Het is verschrikkelijk. Die mensen hadden een normaal bestaan, een mooie woning met zicht op de bergen. Ze willen ons daar uitnodigen als het allemaal voorbij is, maar we vrezen dat dat voorlopig nog niet zal gebeuren. Daarom willen we ook anderen oproepen om hun deuren open te stellen. Wie ruimte heeft: doe het gewoon. En wie geen ruimte heeft: er zijn nog zo veel andere manieren om te helpen.”

Koenraad en Nele runnen het bedrijf Upgrade Estate, van de bekende studentenwoningen van UpKot. “Daar is alles volzet, maar we kijken wel of we huizen die we hebben opgekocht voor projecten snel bewoonbaar kunnen krijgen. In ons hotel in Diegem hebben we 25 kamers vrijgemaakt voor vluchtelingen. En ook mijn broer Tom nam een gezin in huis in Gent. Het zijn de eerste mensen, er zullen er nog veel volgen. ‘Onze’ vluchtelingen hebben nog geluk, de man werkte hier al, en kreeg nu van zijn baas een vast contract. Zij kunnen dus op zoek naar een betalend huurhuis. Zodra ze dat gevonden hebben en wij weer ruimte hebben, vangen we andere mensen op. Want de nood is echt hoog.”

Nele en Koenraad meldden zich aan op de website mapahelp.me, waar vluchtelingen en onthaalgezinnen rechtstreeks gematcht worden. Ze hielpen ‘hun’ mensen aan de juiste papieren via de gemeente, zodat ze niet hoefden aan te schuiven in Anderlecht.

LEES OOK: