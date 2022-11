Aanvraagprocedure voor nieuwe weg naar industriegebied Zwijnaarde stilgelegd. “Technisch ingreep die voor weinig vertraging zorgt”

De aanvraag werd die niet ingetrokken omwille van de ingediende bezwaren, die er ook wel zijn, maar door de stad zelf. Aanleiding: een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het dossier Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg. Daarin werd door de Raad gesteld dat het schepencollege van de stad niet mee mag oordelen over dossiers van het Stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. Sogent zou de vergunningen moeten aanvragen bij de provincie Oost-Vlaanderen, aldus het arrest. En die uitspraak is wel een bommetje, niet enkel in Gent. Want SoGent maar ook alle andere autonome gemeentebedrijven in Vlaanderen werken al jaren zo.