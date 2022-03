Aantal zedenmisdrijven in 2021 lager dan jaar voordien. “We weten dat er een heel groot dark number is”

Na een gruwelijk verhaal van een verkrachting na een avondje op café eind oktober ontstond in Gent een golf van verontwaardiging. Even leek het alsof Gent een ‘verkrachtingsparadijs’ was, en dat je als vrouw geen voet kon buiten zetten zonder ongewenst aangeraakt te worden. De waarheid ligt uiteraard in het midden, en de politiecijfers nuanceren alvast het gevoel van onveiligheid. “Als we naar de cijfers kijken, is het aantal zedenmisdrijven in 2021 gedaald ten opzichte van het jaar voordien”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “In 2019 noteerden we 494 zedenfeiten, in 2020 nog 506, en in 2021 waren het nog 429. Het gaat uiteraard alleen maar om de feiten die zijn aangegeven, en we weten dat lang niet alle slachtoffers naar de politie stappen.” Er werd één verkrachting minder genoteerd dan in 2020, maar het gaat nog steeds om 128 feiten in 2021. Aanranding van de eerbaarheid werd 130 keer genoteerd, tegen 161 het jaar voordien. Er werden ook 5 feiten van ‘grooming’ genoteerd, het lokken van kinderen via internet, en 27 feiten van kinderpornografie.