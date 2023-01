Aantal ‘vrouwenstraatnamen’ blijft gestaag stijgen: 22,3 procent van Gentse straten draagt naam van een vrouw

In 2009 werd vastgesteld dat er in Gent - naast uiteraard een hoop toponiemen - 506 mannelijke straatnamen waren, en slechts 47 vrouwelijke. Toen al werd beslist actie te ondernemen, en vrouwen voortaan ‘voor te trekken’ als het op straatnamen bedenken aankwam. Tien jaar later riep Sofie Lemaire van StuBru de steden en gemeenten op om meer straten naar vrouwen te vernoemen, maar daar was Gent dus al een hele tijd mee bezig. In 2018 stond de teller op 536 mannelijke straatnamen, en 114 vrouwelijke. In 2022 zijn er opnieuw meer nieuwe ‘vrouwelijke’ naambordjes dan mannelijke bijgekomen, zeven tegenover twee. Daardoor staat de stand intussen op 170 vrouwennamen voor straten, pleinen of parken, of 22,3 procent van alle Gentse straatnaambordjes.