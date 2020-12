Aangespoelde dwergvinvis ‘Dany’ leefde nog toen hij op strand belandde

Een team van dierenartsen van de Universiteit Gent én die van Luik boog zich vanmorgen meer dan 2 uur lang over het kadaver van de aangespoelde dwergvinvis. Dany blijkt nog jong te zijn geweest, een jaar of 2 oud. Een volwassen dwergvinvis, uit de familie van de baleinwalvissen, kan tot 10 meter lang worden. Dany was nog geen 4 meter lang, en woog 489 kilogram. “Eigenlijk moest zijn gewicht het dubbele zijn geweest”, zegt professor Pieter Cornillie, die de autopsie leidde. “Uit de parasieten en wormen die we hebben gevonden in de darmen en de andere ingewanden, kunnen we afleiden dat het dier ziek was, en dus verzwakt. Hij had ook een lege maag. Het kan dat hij door de infecties is verdwaald, maar hij leefde wel nog toen hij aanspoelde. Vlak ervoor moet hij in botsing zijn gekomen met een boot of een obstakel zoals een golfbreker, waardoor zijn kaakbeen brak. Het oorspronkelijke vermoeden, dat het dier éérst zijn kaak zou hebben gebroken, daardoor niet meer kon eten, vermagerde en uiteindelijk stierf, blijkt dus niet te kloppen. (Lees verder onder de foto)