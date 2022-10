Aan de slag in de Gentse haven? Kom met de fiets naar het werk en maak kans op tickets Zesdaagse

GentWie in de Gentse haven werkt en met de fiets naar het werk trapt, maakt de komende weken kans op gratis tickets voor de Zesdaagse. “Fietsen is gezond, duurzaam en - in zeker tijden van een energiecrisis - ook nog eens goedkoper”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

Kom vaker met de fiets naar het werk. Dat is de boodschap van North Sea Port, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen aan al wie in de Gentse haven aan de slag is. Vrijdag trapten mobiliteitsschepen Filip Watteeuw en havenbaas Daan Schalck de campagne ‘Haven Herfst Challenge’ op gang.

“Iedereen die met de fiets naar het werk gaat en een foto van zichzelf op de fiets deelt op Facebook, Instagram of Twitter - mét de hashtag #HavenHerfstChallenge - maakt kans op een ticket voor de Zesdaagse of een ticket voor de gala-avond ‘Merci Iljo’ in het Gentse Kuipke", weet Schalck.

“Fietsen is gezond, duurzaam en - in zeker tijden van een energiecrisis - ook nog eens goedkoper”, zegt Watteeuw. Dat de infrastructuur in de haven nog ondermaats is, geeft de schepen grif toe. Maar de jongste jaren is er veel veranderd in de haven. “Check vooraf jouw route. Vaak hoef je niet op de drukke banen te rijden.”

Volledig scherm Aan de halte Oostakkerdorp is sinds de heraanleg een overstapplaats voor fietsen voorzien. Daar plaatste deelfietsbedrijf Donkey Republic tien deelfietsen. © Cedric Matthys

“Ik kom zelf elke dag met de elektrische fiets van Mariakerke", vult Schalck aan. “Sommigen reageren dan verbaasd. ‘Via de drukke Kennedylaan?', klinkt het dan. Maar die hoef ik helemaal niet te nemen. Het is een kwestie van plannen en af en toe eens een kilometer omrijden. En intussen werken we verder aan betere infrastructuur.”

Elke weg die in de haven wordt heraangelegd, krijgt automatisch een afgescheiden fietspad. Verder wordt ook ingezet op overstapplaatsen. Zo loopt deze maand aan de bushalte Oostakker Dorp van De Lijn een proefproject van deelfietsbedrijf Donkey Republic. Zij plaatsen er voorlopig tien deelfietsen, maar dat aantal kan nog toenemen.

“Met de code GHENTPORTDAY kan je 24 uur gratis een deelfiets uitproberen die je op het laatste stukje naar het werk brengt. Ontdek zelf dat er stevig in fietsinfrastructuur is geïnvesteerd en dat er in het havengebied heel wat vrijliggende fietspaden zijn bijgekomen”, besluit Schalck.

Volledig scherm Groen-schepen Filip Watteeuw (links) en havenbaas Daan Schalck hebben vrijdag de actie samen op gang getrapt. © Cedric Matthys

