‘Aan de bak in den bak’: Gentse gevangenis voert versnelde aanwervingsprocedure in wegens personeelstekort

Onderbemanning

Om een antwoord te bieden op deze problematiek en op korte termijn het personeelstekort zo veel als mogelijk te proberen beperken, besliste de regering over een versnelde procedure voor bepaalde kritieke functies bij de federale overheid, met name binnen diensten waar de onderbemanning een humanitaire impact heeft. Dat betekent dat gevangenisdirecteurs zelf lokaal zullen kunnen rekruteren.

Bepaalde duur

Dergelijke aanwervingen zullen mogelijk zijn tot eind 2022. Deze vervangen echter de klassieke statutaire aanwervingsprocedure niet. “Er wordt een contract van bepaalde duur aangeboden voor 1 jaar. Indien de individuele evaluatie gunstig is, kan dit contract met een jaar verlengd worden. Tijdens deze contractuele aanstelling kunnen de kandidaten immers de klassieke procedure doorlopen", klinkt het bij Justitie. Voor de Gentse gevangenis, waar er vandaag 223 medewerkers aan de slag zijn, wordt er gezocht naar 11 cipiers, 1 psycholoog en 1 maatschappelijk assistent. “Nu er meer en meer krapte is op de arbeidsmarkt, is de logge aanwervingsprocedure een serieuze handicap", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Dat kandidaten voor jobs in het gevangeniswezen nu op enkele weken tijd aangeworven kunnen worden is daarom een enorme stap vooruit. Zo snel is er bij justitie nog nooit aangeworven.”