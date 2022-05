Aalstenaar Stijn Vandermeeren wint The Lunatics Comedy Award: “En nu? Gewoon voortdoen. Of het Koning Boudewijnstadion vullen”

Gunter Lamoot, Lieven Scheire, Jens Dendoncker, Philippe Geubels, Lukas Lelie: als we kijken naar de winnaars van The Lunatics Comedy Award, dan mag nieuwbakken winnaar Stijn Vandermeeren zich verheugen op een toekomst als professioneel comedian. De 34-jarige Aalstenaar was één van de 5 finalisten die na een ellenlange selectieprocedure met de gouden plak aan de haal ging. “Ik dacht niet dat ik kansloos was, maar écht verwachten dat je zal winnen, doe je niet”.

Van Villa Volta naar Minard

“Ongeveer drie jaar geleden ging ik, na lang aandringen van vrienden, naar een open mic, een oefenplek voor comedians, in Het Volkshuis in Gent”, vertelt Vandermeeren. “Daar was mc Steven Degryse aan het werk, hij stelde me voor om me meteen in te schrijven voor zo’n oefenmoment”. Een paar weken later is het zover en heeft hij zijn eerste paar minuten op het podium van de Villa Volta achter de kiezen. “Het is verslavend, dus ik ben ermee doorgegaan”.

Met succes, ondanks een coronapauze van twee jaar op het ‘kleine’ comedycircuit. Het is blijkbaar wel genoeg: hij heeft één van de twee belangrijkste comedytrofees in België beet en speelde ook al de halve finale in Humo’s Comedy Cup. “Ik was wel nerveus voor de finale. Niet omdat ik bang was om te verliezen, maar wel omdat je maar één keer in de finale mag staan. Het was dus nu of nooit”. Als de mc zijn naam afroept, kan hij zijn oren nauwelijks geloven. “Ik ben meteen mijn medekandidaat Stijn Verdegem in de armen gevlogen en ik heb mijn vrouw proberen te zien in het publiek. Stijn en ik hebben al veel samen opgetreden, we dachten allebei dat de ander meer kans maakte”. Meteen staat Vandermeeren in een lijstje met comedians die hij bewondert. “Gunter Lamoot is toch iemand die ik bewonder. Raf Coppens is de godfather van de Vlaamse comedy, als je het mij vraagt. Hij heeft mij echt al veel geleerd. En je kan in Vlaanderen moeilijk voorbij de grote namen zoals Urbanus of Alex Agnew. In het buitenland kijk ik vooral op naar iemand als Bill Burr of Louis CK”.

Publiek

Twee dagen later kan Stijn zichzelf ook al meteen relativeren, je bent comedian of niet, uiteindelijk. “Momenteel verandert er niet veel. De parkeerwachters in het containerpark knikken nu eens als ik daar moet passeren”, grinnikt hij. Toch heeft de finale flink wat losgemaakt. “Er waren érg veel mensen voor mij naar de Minard gekomen. Ik kon net de parterre zien, en dus af en toe wat mensen herkennen. Dat deed me toch af en toe een traantje wegslikken”.

En nu? “Concrete ambities heb ik niet, gewoon al kunnen verder doen zou al heel fijn zijn. Of iets klein, zoals het Koning Boudewijnstadion vullen (lacht). En alles meepakken wat hierdoor op mij afkomt. Ik denk eigenlijk dat dit ook voor mijn vrouw Liesbeth een mooi cadeautje is. Zij moet het uiteindelijk maar aankunnen, dat ik al die avonden weg ben om op te treden op café”. Daar houden zoontje Nolan (2) en dochter Alex (5 maanden) alvast een mooi souvenir aan over.

Volledig scherm Met bloemen en verbazing: Stijn Vandermeeren uit Aalst wint The Lunatics Comedy Award 2022 in de Minard. © Jeroen Brejou (rv)