AA Gent verwijdert racistische reacties onder TikTok-video met jeugdspelers: “We geven niet toe aan haatdragende boodschappen en laten het filmpje staan”

In het filmpje is te zien hoe enkele jeugdspelers van de U9 het liedje ‘Interessant’ van de rapper Jinho 9 meezingen. Het vrolijke tafereeltje speelde zich af na een overwinning op een tornooi in september, maar blijkwaar was toch niet iedereen gecharmeerd. De ronduit racistische commentaren bleven niet lang uit. “Vroeger AA Gent, nu FC Congo.” “Precies de U8 van Kenia, welkom in Afrika.” In totaal noteerde de club ongeveer 200 racistische reacties.

Pioniers tegen racisme

“Gelukkig hebben we in Gent relatief weinig last van racisme en komen onze jeugdploegen vooral positief in het nieuws. Het is de eerste keer dat we hiermee te maken hebben en die reacties op een onschuldig filmpje hebben ons echt verrast en geraakt. Gent draagt historisch gezien diversiteit hoog in het vaandel. Sterker nog: we vervullen daar een voortrekkersrol in. De eerste zwarte voetballer in België, Léon Mokuna, speelde voor onze ploeg. We geven dus niet toe aan deze haatdragende boodschappen en laten het filmpje gewoon staan. We zijn een multiculturele jeugdopleiding, waar iedereen welkom is en die boodschap komt in dat filmpje mooi naar voren. Wat die criticasters in hun kwetsende commentaren zeggen, is trouwens gewoon niet waar. Onze jeugdteams bestaan niet hoofdzakelijk uit zwarte spelertjes, ook al staan er toevallig zeven zwarte spelertjes prominent in beeld. Er is een diverse mix die de stedelijke realiteit in Gent weerspiegelt. Kinderen uit alle sociale lagen en etnische achtergronden spelen hier samen voetbal, zonder een onderscheid te maken.”