AA-Gent supporter zwaargewond na val over balustrade

Gent RESTOTIP. Authentiek Italiaans tafelen achter de iconische blauwe gevel van Osteria Delicati

Wie in het centrum van Gent wandelt, houdt toch altijd even halt voor de blauwe gevel van Osteria Delicati in de Drabstraat. Wij bleven deze keer niet enkel voor de deur staan, maar namen plaats aan een tafel in het intens gezellige restaurant. Wat we voorgeschoteld kregen waren gerechten die Italië ademden en heerlijk waren in hun eenvoud. Lees hier meer restotips.

18:36