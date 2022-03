AA-Gent-spelers Roman Bezus en Darko Lemajić houden signeersessie voor enthousiaste supporters: “Bezus sprak zelfs even Nederlands tegen mij”

Fier als een gieter gaan Sam (11), Vince (8) en Vince (14) op de foto met de twee voetballers. Als ze eenmaal weer buiten de fanshop staan, zijn ze nog steeds onder de indruk. “Wij zijn echte supporters, hoor”, klinkt het in koor. “Wij gaan elke thuiswedstrijd kijken, tenzij het een late match is op zondag. Als het de volgende dag school is, moeten we op tijd naar bed”, vertelt Vince. “Wij kopen altijd tickets en hebben geen abonnement, waardoor we nu nog niet zeker zijn van een kaartje voor de bekermatch op paasmaandag. Daar willen we absoluut bij zijn. Hopelijk geraken we maandag nog aan een kaartje”, blaast Sam bezorgd. Ook Vince kan zijn geluk niet op: “Bezus was echt heel vriendelijk. Hij heeft tegen mij een paar woordjes Nederlands gesproken”, glundert hij.