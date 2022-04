90 kilometer per uur op snelwegen rond Gent? Actiegroepen sturen open brief naar minister Lydia Peeters

GentOp de Internationale Dag tegen het Lawaai roept het Gentse collectief Ademruimte op tot een snelheidsverlaging op de snelwegen in en rond de stad. Volgens Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) is er géén draagvlak, maar dat ontkennen de actievoerders. “In 1900 was er ook ‘geen draagvlak’ voor het vrouwenstemrecht.”

Een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur voor wagens en 70 per uur voor vrachtverkeer. Als het van collectief Ademruimte afhangt, komt die aanpassing er eerder vandaag dan morgen. “We eisen een verlaging op alle snelwegen in en rond Gent”, zegt woordvoerder Wim Vancauwenberghe. “Het idee is niet uit de lucht gegrepen. De eis staat immers letterlijk in het bestuursakkoord, maar toch bougeert Vlaanderen niet.”

Het zit zo. Snelwegen zijn in handen van de Vlaamse overheid. De Stad Gent kan om een snelheidsverlaging vragen, maar het is Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) die de knoop moet doorhakken. Zij gaf in het verleden aan dat hier “geen draagvlak voor is”. Een drogreden, aldus Ademruimte. “In 1900 was er ook ‘geen draagvlak’ voor vrouwenstemrecht. Soms moet je durven te beslissen.”

Het collectief stuurde een open brief naar de minister en verwijst daarin ook naar andere landen. Vancauwenberghe: “In Frankrijk of Duitsland moet je overal trager rijden in de buurt van woonkernen. En in Nederland is de snelheid zelfs overal beperkt tot 100 kilometer per uur. De voordelen liggen nochtans voor de hand. Er is minder geluidsoverlast, minder fijn stof en méér verkeersveiligheid. Ook verbruiken we zo met z’n allen minder brandstof.”

Méér tunnels

Ademruimte is een verzameling van actiegroepen als het Gents Milieufront of Viadukaduk. Die laatsten strijden bijvoorbeeld voor de ondertunneling van het viaduct in Gentbrugge. “Vaak wordt verwezen naar geluidsschermen als mogelijke oplossing tegen geluidsoverlast”, weet architect Dirk Coopman. “Maar dat is enkel voor wie vlak naast een snelweg woont nuttig. Het geluid weerkaatst en komt zo nog verder in de woonwijk terecht.”

“Tunnels zijn inderdaad de ideale oplossing”, vult Vancauwenberghe aan, “maar een snelheidsverlaging is op korte termijn het beste idee. De maatregel kost niks en heeft enkel voordelen. Uit studies blijkt dat de Gentenaar zich na zwerfvuil het meest stoort aan geluidsoverlast. Ik woon zelf in Baarle op een kilometer van de snelweg. In onze tuin zitten is niet aangenaam. ‘s Nachts word ik dan weer wakker van het lawaai. Het is tijd voor actie.”

