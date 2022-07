9 op de 10 nieuwe Gentse straten krijgen een vrouwennaam, maar het evenwicht is nog steeds ver zoek

Tien jaar geleden had slechts 13% van de Gentse straten een vrouwennaam”, antwoordt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) aan parijgenote Stephanie D’Hose, die een stand van zaken vroeg. “Vandaag is dat gestegen naar 22%. Een duidelijke inhaalbeweging, maar we zijn er nog niet. We doen evenwel ons best. Deze legislatuur, hebben we al 41 nieuwe straten een vrouwennaam gegeven, tegenover 5 ‘mannelijke’ straten. Op 3,5 jaar tijd zijn dat dus evenveel vrouwenstraatnamen als in 6 jaren van de voorbije legislatuur. Per 10 nieuwe straten, krijgen nu 9 straten een vrouwennaam, en die inspanning gaan we blijven volhouden. We klokken vandaag af op 167 Gentse straten, steegjes, pleintjes en wegels met een vrouwennaam.