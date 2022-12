80 demonstranten komen in Gent op straat om te protesteren tegen regime in Iran

Volgens officiële cijfers werden al twee personen geëxecuteerd omdat ze deelnamen aan de protesten. “Maar er zijn er veel meer", vertelt Mahdieh Fahimi van Woman Life Freedom Gent (WLF). “Het gaat dan vooral over minderheidsgroepen die geëxecuteerd worden. Daar krijgen we geen cijfers van.”

Demonstranten verzamelden zaterdag wereldwijd in verschillende steden. In Gent trokken zo’n 80 mensen naar de Kouter om actie te voeren. “We protesteren tegen de executies. Om de slachtoffers te eren, maar ook om te vechten voor de mensen die nog leven. We hebben een petitie opgestart en gaan nog een brief overhandigen aan het Europees Parlement, het Federaal Parlement en het Vlaams Parlement.”