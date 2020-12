77ste veroordeling leidt elektricien (34) mogelijk naar gevangenis: “Ik heb niet alle overtredingen begaan”

Gent 019 bouwt voormalige lasfabriek om tot levend moeras (en het regent echt binnen)

11:21 Het is niet zomaar een expo maar een levend biosysteem met verborgen kunstwerken. Met ‘Reservoir’ heeft kunstenaarscollectief 019 een levensecht moeras, waarop echte regen neervalt, opgebouwd in hun loods rechtover Dok Noord die dienstdoet als artistieke werkplek. Met de paraplu in de aanslag kregen we een rondleiding in 019. “Dit gebouw is nu constant in leven.”