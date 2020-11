75 slachtoffers stellen zich burgerlijke partij in zaak tegen Elisabeth C.: “Elke dag dat zij vrij rondloopt, is een dag dat ze nieuwe feiten pleegt”

Gent Brandweer­man­nen voorkomen drama: 8 jaar cel voor man die vriendin probeerde te wurgen

14:11 Dankzij het alerte en heldhaftige optreden van twee brandweermannen is op vrijdag 2 september van vorig jaar een jonge vrouw van een gewisse dood gered. De brandweermannen hoorden achter de kazerne van de Roggestraat een ijselijke schreeuw, stormden naar buiten, en troffen daar een man aan die een vrouw aan het wurgen was. Door hun toedoen is de vrouw gered. De man kreeg voor de rechtbank in Gent een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd, waartegen hij in beroep ging. Deze week werd zijn straf echter bevestigd door het hof van beroep.