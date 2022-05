70 ‘kleine projecten’ krijgen subsidie voor Gentse Feesten: “In totaal 150.000 euro”

voetbal PO2 1A Tarik Tissoudali (AA Gent) bezorgt ploegmaats half hartin­farct bij winning goal: “Iets in me zei: leg toch maar breed”

We schrijven minuut 94, bij een gelijke stand tussen KV Mechelen en AA Gent. Je krijgt de bal perfect van Julien De Sart en kijkt doelman Coucke recht in de ogen. Wat doe je dan? We geloven graag dat 99% van wie dit leest, de netten viseert en afdrukt. Niet zo bij Tarik Tissoudali. Die legde in KV Mechelen het balletje nog breed en kon pas in de rebound op de inzet van de verraste De Sart toch scoren. Typisch Tarik.

11 mei