7 gouden bloktips van viroloog Steven Van Gucht: “Een nachtje doortrekken? Geen goed idee”

GentHet is stil in de studentenbuurt, en dat kan maar één ding betekenen: het zijn examens. Om de studenten een handje te helpen, geeft viroloog Steven Van Gucht - niet meer weg te slaan uit de media - zijn beste bloktips mee.

Een examenperiode doorstaan, dat is een regenboog aan emoties over jou krijgen. De ene dag ben je rustig en zelfverzekerd, de andere dag kan je jouw bureau wel door het raam gooien. Hoe houd je hoofd koel? Die vraag stelde de Universiteit van Gent aan haar alumnus van het jaar: viroloog Steven Van Gucht, de man die de voorbije twee jaar nooit zijn cool heeft verloren. Om studenten te helpen om hetzelfde te doen, geeft hij niet minder dan zeven studietips mee.

1. Structuur

“Creëer een vast patroon in je dag: maak een schema met voldoende afwisseling tussen de verschillende cursussen en voorzie regelmatige ontspanningsmomenten. Zowel mentaal - spreek elke dag op een vast moment af met je blokvrienden om eens goed te ventileren - als fysiek: trek de natuur in om even te wandelen, fietsen, sporten.”

2. Slaap is heilig

“Een nachtje doortrekken? Geen goed idee”, zegt Van Gucht vastberaden. “Voldoende slaap zorgt ervoor dat je de geblokte info beter verwerkt.”

3. Zingen

Volgens de bekende viroloog, gebruik je beter meer dan enkel je ogen tijdens het studeren. “Gebruik zoveel mogelijk zintuigen bij het blokken: lees luidop, zing de leerstof, ruik aan je papieren. Je geheugen legt zo meer connecties.” Het maakt het studeren ook een stuk plezanter.

4. Verander van omgeving

“Breek de sleur door in verschillende kamers of op andere locaties te studeren.” Of hoe een verandering van omgeving wonderen kan doen. Er zijn studenten die in hun bed of zelfs de douche studeren, maar je kan op verplaatsing blokken. In Gent kan je bijvoorbeeld in het stadhuis of een woonzorgcentrum je boeken openslaan tijdens de examenperiode.

5. Schema’s

“Herhaling werkt om iets in je langetermijngeheugen op te slaan. In de eerste lezing probeer je de informatie te begrijpen, schematiseren en samen te vatten. De volgende keer bekijk je vooral de schema’s en samenvattingen. Ik wisselde af. Eerste lezing van vak A met aanmaken van schema’s, vervolgens eerste lezing van vak B, dan herhaling van vak A, dan herhaling van vak B.”

6. Woordspelletjes

“Ons geheugen werkt door associaties te maken. Moeilijke woorden kan je onthouden door ze te linken aan iets anders dat je goed kent of door woordspelletjes te bedenken. Zoals ‘knap’ voor Kathode Negatief Anode Positief. Verzin een verhaal of beeld bij de leerstof: je geheugen zal het aan elkaar linken en zo is het makkelijker om de leerstof weer op te roepen.”

7. Weg met die telefoon

“En dan nog iets dat in mijn tijd nog niet van toepassing was: leg die smartphone in een kluis ver weg van je studeerplek.”

Van durfdenken.be.