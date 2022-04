62-jarige weduwe met vier kinderen blijkt hardleerse dievegge: “U zit hier niet in de biechtstoel, mevrouw”

Gent Gentse organi­seert Belgian Fashion Week: “We verwachten ook koninklijk bezoek”

Modeliefhebbers, leg je outfit maar al klaar, want over enkele weken is het zover. Dan gaat de Belgian Fashion Week van start in het Gentse operagebouw. Niet meer dan honderd bezoekers zullen de modeshow kunnen mee volgen, dus rep je voor een ticket. Prinses Delphine kon het hare alvast bemachtigen.

19 april