59 nieuwe sociale woningen voor Nieuw Gent: “Met deze nieuwe procedure moet de bouw veel sneller gaan”

En ja hoor... opnieuw zit er een bestelwa­gen vast onder het ‘beruchte’ brugje in de Spesbroeks­traat

Blijkbaar is nog niet iedereen gewaarschuwd want maandagmiddag reed alweer een bestuurder van een bestelwagen zich vast onder het intussen beruchte brugje in Wondelgem. Exact een week geleden gebeurde hetzelfde en dat was al het zoveelste incident in enkele maanden tijd.