5 x uit in Gent dit weekend: van een spelletjesnamiddag tot een grote iftar-maaltijd in Gentbrugge

GentKlaar voor een weekend vol leuke activiteiten? Om jullie een handje te helpen, hebben we vijf uitjes uitgekozen die je zaterdag en zondag net dat tikkeltje leuker maken. Van een iftar-maaltijd waar iedereen welkom is tot een spelletjesnamiddag.

Workshop gommen maken

Ken je dat, potloden met van die leuke gommetjes op? Heel leuk om te hebben, nog leuker om te maken. Deze zaterdag kunnen kinderen tussen zes en twaalf jaar een workshop volgen in De Banier, in een zijstraat van de Langemunt, waar ze zelf zo een gom leren maken. In dezelfde workshop leren ze ook een pennenzak en een bijpassende gom voor in de pennenzak maken.

Wanneer? Zaterdag 9 april van 10 tot 12.30 uur.

Waar? De Banier, Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent.

Prijs? 45 euro.

Meer info via de website van De Banier.

Volledig scherm Potloden met gommetjes. © De Banier

Iftar-maaltijd

De iftar is het moment na zonsondergang waarop familieleden, vrienden en kennissen die deelnemen aan de ramadan samenkomen om de vasten te breken. Het Lokaal dienstencentrum Speltincx in Gentbrugge en de vereniging Vrouwen van de Arabische Wereld nodigen iedereen uit op zaterdagavond om samen te genieten van een rijkelijk buffet en een fijne sfeer. Of je nu deelneemt aan de ramadan of niet, je bent van harte welkom op deze iftar. Vergeet niet om vooraf te reserveren.

Wanneer? Zaterdag 9 april van 20.30 tot 23.59 uur.

Waar? Lokaal dienstencentrum Speltincx, Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge.

Prijs? 20 euro. 14 euro met verhoogde tegemoetkoming.

Meer info via ldc.speltincx@stad.gent of via 09 266 38 96.

Volledig scherm Iedereen is welkom voor de iftar-maaltijd zaterdag. © STAM Gent

Unieke vertoning van eerste beklimming Everest

Zaterdag en zondag kan je een unieke vertoning bijwonen in Sphinx Cinema van ‘Le Sommet des dieux’. Een film over de eerste beklimmers van Everest. ‘George Mallory en Andrew Irvine waren in 1924 de eersten die de top van de Everest bereikten’, leest de beschrijving. ‘Alleen de Kodak waarmee zij zichzelf op het dak van de wereld fotografeerden, kan de waarheid onthullen. Zeventig jaar later herkent een jonge Japanse reporter het apparaat in de handen van een klimmer die al jarenlang verdwenen gewaand werd.’

Wanneer? Zaterdag 9 april om 17.30 en zondag 10 april om 14.30 uur.

Waar? Cinema Sphinx Gent, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent.

Prijs? Standaardticket kost 10 euro. Met reductie betaal je 8 euro.

Meer info op de website van Sphinx Cinema.

Volledig scherm Sphinx Cinema. © Wannes Nimmegeers

Knuffelturnen

Knuffelturnen is een vorm van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar met een van hun ouders of grootouders. Via speelse ontspanning- en behendigheidsoefeningen wordt de relatie tussen (klein)kind en (groot)ouder maar ook tussen de kinderen onderling bevorderd.

Wanneer? Zondag 10 april van 9 tot 12 uur.

Waar? Sporthal Neptunus, Botestraat 98, 9032 Wondelgem.

Reserveren kan via activiteiten.wondelgem@gmail.com of via 09 258 05 81.

Volledig scherm Knuffelturnen. © Geert De Rycke

Spelletjesnamiddag

Een heerlijke zondag beleef je in Herberg Macharius. Daar gaat van 13 tot 18 uur een spelletjesnamiddag door. De regels zijn simpel: bestel een drankje aan de bar, kies een spel dat je graag zou spelen en vraag aan een van de aanwezige ‘spelmeester’ om het spel aan jou en je groep uit te leggen. In de herberg liggen verschillende spelletjes: van eenvoudige ‘party games’ tot wat ingewikkeldere, strategische spellen. Voor ieder wat wils dus.

Wanneer? Zondag 10 april van 13 uur tot 18 uur.

Waar? Herberg Macharius, Coyendanspark 1, 9000 Gent.

Prijs? Gratis.

Meer informatie via info@burenvandeabdij.be.

Volledig scherm Spelletjesnamiddag in Herberg Macharius. © Buren van de Abdij