5 x uit in Gent dit weekend: van een blik achter de schermen in de Vooruit tot een zomerfeest in een kasteel

GentHet gewone leven komt langzaam weer op gang, en daar horen weekends vol leuke activiteiten bij. Om jullie een handje te helpen, hebben we vijf evenementen uitgekozen die je zaterdag en zondag net dat tikkeltje leuker maken. Van een blik achter de schermen in de Vooruit tot en zomerfeest in een kasteel, voor elk wat wils.

Djembe kennismakingsles

Wil je eens iets volledig anders doen dit weekend? Iets wat je mogelijks nog nooit gedaan hebt? Dan kan je zaterdagvoormiddag afzakken naar Gentbrugge voor een kennismakingsles djembe. In het buurtcentrum leer je hoe je op het instrument moet tokkelen, en meteen ook hoe je een eenvoudig Afrikaans ritme aan kan houden. Iedereen tussen de 8 en 65 jaar is welkom.

Waar? Buurtcentrum De Vaart, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge.

Wanneer? Zaterdag 11 juni van 10.30 tot 11.30 uur.

Prijs? 8 euro.

Reserveren kan via 0499 99 43 35.

Drongen Kermis

Een heel weekend lang kunnen jong en oud zich amuseren op de kermis van Drongen. Op zaterdag is er ook een rommelmarkt, afgesloten door concerten. Op zondag is er de traditionele ‘Horen, zien en proeven’ markt, bovenop straatanimatie, levende standbeelden, steltenlopers, foodtrucks en ook concerten.

Waar? Dorp van Drongen.

Wanneer? Vrijdag 10 juni tot en met donderdag 16 juni.

Prijs? Gratis toegang.

Unieke rondleiding in de Vooruit

Je hebt ongetwijfeld al een toneelvoorstelling, een concert of een lezing bijgewoond in de Vooruit, maar wist je dat het gebouw in totaal uit 370 kamers bestaat? Waarvoor dienen die allemaal? Hoe zien de torens aan de voorkant er vanbinnen uit? Wat gebeurde er tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in De Vooruit? Waarom moest De Vooruit in de jaren 1980 bijna plaats maken voor appartementen met een parkeertoren? En wie maakte die reusachtige tekening op de zijgevel? Deze zondag kan je het antwoord op al deze vragen ontdekken tijdens een unieke rondleiding in het Gentse bastion. Je krijgt er een unieke blik achter de schermen die je niet snel zal vergeten.

Waar? Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent.

Wanneer? Zondag 12 juni van 14 tot 15.30 uur.

Prijs? 10 euro.

Reserveren kan via 09 267 28 28.

Repair Café

Is je lievelingsbroek gescheurd? Laten de remmen van je fiets het afweten? Werkt je smartphone of tablet te traag of is je externe harde schijf gecrasht en je wil je data terug? Kom dan zeker eens langs in het Repair Café deze zondag in het Nova Centrum in Sint-Amandsberg. Vrijwilligers zullen er gratis – tenzij er een wisselstuk nodig is –herstellingen uitvoeren. Tijdens het wachten kan je bovendien genieten van een kop koffie en een stukje taart. Voor de kinderen is er een workshop papierscheppen.

Waar? Nova Centrum, Sint-Bernadettestraat 132, 9000 Gent.

Wanneer? Zondag 12 juni van 14 tot 17 uur.

Prijs? Vrije bijdrage.

Meer info via info@gentsmilieufront.be.

Zomerfeest in Sint-Amandsberg

Mag het wat grootser zijn? Dan kan je deze zondag genieten in een prachtig kasteel in Sint-Amandsberg, het Kasteel Carelshof om precies te zijn. Dat werd de afgelopen jaren omgevormd tot Villa Anamma - een restaurant met twee feestzalen en een theaterzaal. Deze zondag gaat er een heus zomerfeest door voor het grote publiek, compleet met een petanquewedstrijd, een closet sale, concerten, kinderanimatie, en lekker eten en drinken. In de villa zelf maar ook in de mooie tuin. Nu nog hopen op goed weer.

Waar? Villa Anamma, Gustaaf Carelshof 35, 9040 Sint-Amandsberg.

Wanneer? Zondag 12 juni van 14 tot 22 uur.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de website van Villa Anamma.

