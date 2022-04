5 x uit in Gent dit weekend: van een benefiet voor Oekraïne tot bloemenweelde

Workshop Acryl gieten

Het weekend op een ongewone manier inzetten, dat doe je met de workshop ‘acryl gieten’ in de Banier. Daarin zal je door vloeibare acrylverf te mengen en te gieten, drie tableaus maken. Schilderervaring is allerminst nodig, maar een beetje durf daarentegen...

Bloemenweelde

Wat je uiteraard niet mag missen dit weekend, dat zijn de Floraliën. Die zijn donderdag al van start gegaan met een bezoek van het koningspaar, maar de kans is groot dat je nog geen tijd hebt gehad om langs te gaan. Neem dit weekend daarom uitgebreid de tijd om de wereldvermaarde bloemententoonstelling te bewonderen. Azalea’s, de trots van Oost-Vlaanderen, vormen de hoofdmoot van de expo, maar er is veel meer te zien. Er zijn creaties met planten, bloemen, mossen en zelfs bomen. In de Floraliahal is ook een terras voorzien, waar je even kan rusten met een hapje en een drankje.