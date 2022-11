5.000 gezinnen zitten zonder stroom in Gentbrugge

Gent Eerste 3.000 boompjes in grond in Gentbrugse Meersen: “Op termijn planten we 32 voetbalvel­den bos aan”

Samen met Natuurpunt is de Stad Gent een grote plantactie in de Gentbrugse Meersen gestart. En ondanks het druilerige weer stonden zaterdag veel vrijwilligers paraat. In totaal moet er in het natuurgebied 32 voetbalvelden aaneengesloten bos ontstaan.

15:45