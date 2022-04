400 vacatures, 1 opleiding in heel Vlaanderen: Facility Management blaast 30 kaarsjes uit

GENTTik het maar eens in op de website van de VDAB: voor Facility Manager zijn er honderden vacatures. Toch studeren er jaarlijks maar een veertigtal af, aan Odisee in Gent. Al dertig jaar lang leiden ze daar gekwalificeerde FM’ers op. “Steeds meer jongeren kiezen voor een carrière in FM, maar er is geen secundaire opleiding vooraf”.

Onzichtbaar maar onmisbaar: 't is niet absurd als je niet precies weet wat een facility manager precies doet. Maar als in grote bedrijven de boel goed loopt, dan heeft dat veel te maken met een facility manager die van wanten weet. Elk jaar levert Odisee hogeschool in Gent er een 40-tal af, maar da’s niet genoeg om aan de steeds grotere vraag te voldoen. De school is ook de enige in Vlaanderen die een soortgelijke opleiding biedt. Dat doen ze dan ook al 30 jaar.

“Duurzaamheid, ICT, HR, een facility manager is nu dagelijks bezig met zaken waar 30 jaar geleden nog maar amper over gesproken werd’” zegt opleidingshoofd Tilly Baute. “Onze opleiding is ook zo praktisch gericht dat afgestudeerden bijna zonder extra opleidingen in elk bedrijf of in elke organisatie aan de slag kunnen. Terwijl andere facility managers die uit een andere opleiding komen, vaak nog een pak bijscholingen moeten doen, nog voor ze kunnen starten”. Aantrekkelijk dus, en de richting trekt ook elk jaar meer geïnteresseerden. Maar storm loopt het niet. “Deels omdat er geen vooropleiding in het secundair is”, zegt Baute nog.

Desalniettemin blaast de richting dit jaar al 30 kaarsjes uit. Er is een feestje voorzien, uiteraard ingericht door de studenten uit de opleiding. Schepen van Facility Management Hafsa El-Bazioui (Groen) is uiteraard van de partij. ‘Van onze schoolgebouwen tot cultuurcentra, van onze historische gebouwen tot onze monumenten in de Gentse straten en op pleinen: het zijn plaatsen waar elke dag wordt geleefd, gewerkt, genoten en gedroomd’, zegt El-Bazioui. “Omdat we efficiënt met ruimte en middelen willen omgaan, willen we verschillende functies combineren en willen we onze gebouwen en monumenten delen met zoveel mogelijk diensten, organisaties en Gentenaars.”