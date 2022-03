400-tal betogers op antiracismemanifestatie

GENT Drie stadsscho­len krijgen luchtreini­ger in de klas: “Ventilatie in oude gebouwen verbeteren”

In drie Gentse stadsscholen komen in totaal negen luchtreinigers als deel van een wetenschappelijk onderzoek van KU Leuven en TU Eindhoven. Op die manier wil de Stad Gent onder de loep nemen hoe ze op een duurzame manier de luchtkwaliteit in klaslokalen kan verbeteren.

17 maart