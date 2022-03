400 dansers tonen het beste van hun kunnen in Zwijnaarde voor de kwalificaties van de Vlaamse

Glitterende pakjes, groepsformaties en indrukwekkende stretches: wie in de sporthal van Zwijnaarde Hekers kwam kijken, kon niet anders dan onder de indruk zijn. “Dansen zit opnieuw in de lift sinds er enkele programma’s zoals ‘So You Think You Can Dance’ op tv zijn. We merken ook dat er uit alle leeftijdscategorieën interesse komt om opnieuw aan competitie te doen”, zegt Shauni Wauters van dansschool Mudita, die de kwalificatierondes mee organiseert.