40 maanden cel geëist voor meesteroplichtster Elisabeth C., die fraude pleegde bij 75 slachtoffers

GentMeesteroplichtster Elisabeth C. maakte de voorbije jaren verscheidene slachtoffers en moet zich nu verantwoorden voor onder andere het oplichten van muziekbands in Gent. In Brugge werd ze reeds veroordeeld tot 8 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro voor flessentrekkerij . In Gent lichtte ze verschillende muziekbands op, waaronder Tin Soldiers in the Underwoods en Vagabundos.

Maar liefst 75 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak tegen de notoire Gentse oplichtster Elisabeth. Naast de reeds genoemde muziekbands werden ook verschillende particulieren bestolen door de dievegge. Via haar evenementenbureau Fabulously Delicious huurde ze voor duizenden euro’s aan laptops en toebehoren, zonder de rekeningen te betalen. Wanneer haar gevraagd werd naar een betaalbewijs, legde ze een vervalst document voor. Daarnaast bestelde ze ook spullen die ze liet toekomen op een adres dat niet het hare was. De spullen nam ze mee, de factuur bleef achter voor de eigenaars van de woning.

Een slachtoffer getuigde vanuit de rechtszaal: “Ik vind het erg belangrijk om hier te zijn. Elke dag dat zij vrij rondloopt, is een dag dat ze nieuwe feiten pleegt. Dat moet stoppen”. De procureur volgde het verhaal van de man. “Sinds 1998 is mevrouw 14 keer correctioneel veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het is duidelijk dat zij niet zal stoppen met bedriegen”.

Geen schuldinzicht

Gezien het feit dat Elisabeth ongestoord verder fraudeert en weinig tot geen schuldinzicht vertoont, zag de procureur geen andere keuze dan haar zwaar te straffen. “Een zware gevangenisstraf is op zijn plaats. Mevrouw heeft duidelijk problemen en ik wil de gespecialiseerde diensten in de gevangenis de tijd geven om haar voor te bereiden op een integratie in de maatschappij”.

Het gebrek aan schuldinzicht blijkt ook uit de getuigenis van Elisabeth C., die aanwezig was in de rechtbank. “Ik heb dat nooit zo bedoeld, het is allemaal een misverstand”. Van die woorden geloofde de rechter weinig. “Mocht het nu één keer gebeurd zijn, dan zou ik het misschien nog geloven, maar dit gaat om tientallen feiten, van misverstanden is er volgens mij geen sprake. Op een gegeven moment stopt het, mevrouw.”

De procureur vorderde een gevangenisstraf van 40 maanden en een boete van 1.000 euro. De uitspraak volgt op 9 december