“40 graden? Zot! Wij gelasten dinsdag de Feesten af (tussen 12 en 16 uur) en geven iedereen een gratis extra ijsblok”

GENT Recordedi­tie voor Gent Jazz: 42.000 bezoekers aan de Bijloke

Op de Bijlokesite in Gent is zaterdag het festival Gent Jazz afgesloten. Na twee coronajaren is het festival met een recordopkomst van 42.000 toeschouwers zeer goed onthaald. Een deel van die tickets waren twee jaar geleden al verkocht, maar ook tijdens het festival gingen er nog veel kaartjes over de toonbank.

9:06