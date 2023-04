370 scholieren leren over stemrecht in ‘t Kuipke

Stiefvader van vermoorde Raul overgele­verd aan ons land voor eerste ondervra­ging

De stiefvader van de doodgemartelde Raul is aan ons land overgeleverd. De Nederlandse politie bracht Nicu C. (34) rond 11 uur vanochtend tot aan de snelwegparking in Nispen, Roosendaal. Daar stonden Belgische politiemensen klaar. De Roemeen zal nu voor het eerst ondervraagd worden door de speurders in Gent, die de dood van het Roemeense jongetje onderzoeken.