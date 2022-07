35 assistentiewoningen geopend in kasteeltuin in Wondelgem: “24 uur op 24 permanentie”

GentEr is veel vraag naar assistentiewoningen in Gent, maar in Wondelgem waren er nog geen. Daarom is de komst van 35 nieuwe assistentiewoningen – gelegen in het groen – meer dan welkom. Senioren kunnen er langer zelfstandig wonen, maar hebben toch de zekerheid van 24 uur op 24 permanentie.