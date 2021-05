300 supporters troepen samen in Rabot nadat Besiktas titel behaalt in Turkije

GentBesiktas is voetbalkampioen in Turkije en dat hebben Rabot en de Sleepstraat zaterdagavond geweten. Maar liefst driehonderd man kwam samen om het Turkse titelfeest in de Gentse straten te vieren. Onder meer Bengaals vuur zwierde in het rond. De politie was aanwezig, maar greep niet in.