300.000 Vlaams geld om Ekkergem groener en blauwer te maken. “1.500 vierkante meter ontharding”

INTERVIEW. Hoofdin­spec­teur Bart De Cocker (37) onderzoekt verdachte overlij­dens: “Ik kijk altijd of er een leeg kopje koffie te veel op tafel staat”

Wat maakt een dood dubieus en hoe gaat het eraan toe tussen de vondst van een lichaam en de aankomst van de speurders in witte pakken? Daar weet Bart De Cocker (37) alles over. Als een van de vijf ‘scouts’ van de Gentse politie is hij gespecialiseerd in verdachte overlijdens. De hoofdinspecteur gunt ons een blik op de ‘crime scene’. “Veel bloed is niet per se vreemd, maar mogelijk wél als dat op het plafond is.”