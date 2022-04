30 nieuwe geldautomaten tegen eind 2024, dit jaar al in Veldstraat, Sint-Pietersstation en Overpoortstraat

De stad heeft daarover vergevorderde gesprekken met Batopin, het bedrijf dat neutrale geldautomaten plaatst, zo blijkt. “Voor 6 locaties is er al een akkoord”, bevestigt economieschepen Sofie Bracke (Open Vld). “Nog dit jaar komt er een geldautomaat in de Veldstraat (mei), in station Gent Sint-Pieters (juni) en in de Overpoort (september). In 2023 komt er een geldautomaat aan het station Dampoort. In totaal zullen er tegen eind 2024 op 16 locaties een of meerdere automaten komen.” Ook Shoppingcenter Zuid staat op de lijst.

Deelgemeenten

Yüksel vroeg ook geldautomaten in de deelgemeente Sint-Amandsberg. “In Sint-Amandsberg verdwenen dit jaar nog enkele bankkantoren. Cash is voor veel mensen en handelaars nog een belangrijk betaalmiddel. We moeten ook denken aan minder mobiele mensen in onze wijken. Een goede spreiding van geldautomaten in Gent is daarom noodzakelijk.” De stad onderzoekt momenteel welke eigen gebouwen in aanmerking komen. Er wordt ook gekeken naar de universiteit en de hogescholen, gezien hun uitgebreid patrimonium. Voor Gentbrugge en Ledeberg zit de zoektocht naar locaties ‘in een afrondende fase’. “De zoektocht in de andere deelgemeenten verloopt moeilijker, omdat mogelijke gebouwen toegankelijk of bereikbaar moeten zijn, en aan minimumvereisten moeten voldoen.”