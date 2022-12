30 keer het Io Vivat: 2.200 studenten heffen het glas op jubileumeditie Massacantus

Zwijnaarde Meer dan uur file op E17 richting Kortrijk door ongeval in Zwijnaarde: linker- en middenrij­strook versperd

Op de E17 is vanmorgen een ongeval gebeurd ter hoogte van Zwijnaarde. Richting Kortrijk zijn de linker- en middenrijstrook daar versperd. Er staat een file tussen Parking Kalken en De Pinte. Je verliest er op dit moment meer dan een uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Antwerpen richting kust aan te rijden via de E34/A11 langs Brugge. Richting Rijsel neem je vanuit Antwerpen best de E19. Verkeer uit Brussel richting Kortrijk rijdt best om via Doornik (E429+E403).

8:56