3.000 euro voor wie Gaetans vermiste kat Cleo helpt vinden: “Het is alsof ik mijn kind verloren ben”

Gaetan Jansseune is ongelooflijk gehecht aan zijn Bengaalse kat Cleo. “Ze is voor mij heel belangrijk. Toen ik maandenlang heel ziek was, waren wij altijd samen. Ik heb CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom, nvdr.) dus ik lig heel vaak in bed. Samen met Cleo voel ik me veel beter, maar nu ze weg is, is het alsof ik mijn kind ben verloren.”