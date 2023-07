28 poedelnaakte mensen en een kanon vol geld. “Leuk voor het goede doel, maar wij geraken hier zelf in de financiële problemen”

Showbizz Bart was vrijdag op bezoek bij Karmaclan, en werd meteen op het podium gesommeerd. Showbizz Bart weet wat goed Karma is, en kan er duidelijk wel wat gebruiken. “Per mens die poedelnaakt op het podium komt staan, gaat er 100 euro naar het goede doel", riep hij door de micro. Dat daar binnen de paar minuten 25 naakte mannen zouden staan, had noch Bart, noch de crew van CirQ zien aankomen. 2.500 euro naar het goede doel dus. Maar daarbij stopte het niet. “We hebben geen vrouwen”, riep Bart. “Als er twee naakte vrouwen zijn, verdubbelen we het bedrag. Vinden we er drie, dan doen we ook het bedrag maal drie.” Ook die drie vrouwen waren in enkele minuten paraat. 7.500 euro naar het goede doel dus.

Volledig scherm 1.000 euro in briefjes van 5 boven het publiek uitgestrooid, als 'sociaal experiment' © RV / CirQ

“Ja natuurlijk gaat dat over echt geld", zegt Xavier Cloet. “We zitten bijna aan onze limiet van wat we kunnen weggeven. Of eigenlijk zitten we er al serieus over. We hadden er geen rekening mee gehouden dat het zò vlot zou gaan. Waar dat geld vandaan komt? Wel, we rekenen erop dat we elke dag 2.000 euro inkomsten hebben van mensen die karmakaarten kopen, of andere gadgets, en drank natuurlijk. De eerste dag hebben we 850 euro of zo uitgegeven, dus dat wat goed. Maar daarna is het wat ontspoord. Daarom: we zijn op zoek naar iemand die wél deftig met geld kan omgaan om ons uit de nood te helpen. Vrijwillig uiteraard, want we hebben al geen geld meer. Wie ons wil helpen, mag zich melden bij Xavier@cirq.be.”

Kleuters

Dat ze het geld in de Willem de Beersteeg letterlijk de lucht in knallen, was ook gisteren te zien. Een kanon, gevuld met briefjes van 5 euro, werd boven het plein afgeschoten. “Dat was een sociaal experiment”, verdedigt Xavier zich. “We hadden met het publiek afgesproken dat ze die briefjes terug moesten brengen naar het podium. Wij zouden dan het ingeleverde bedrag verdubbelen voor het goede doel. We schoten 1.000 euro in het publiek, we kregen 650 euro terug. Dat wil dus zeggen dat we bijna 40% egoïstische kleuters in ons publiek hebben, en ook dat we nog eens 1.300 euro kwijt zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.