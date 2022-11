27 eurocent per kilowattuur: in deze ondergrondse parkings in Gent is elektrisch laden de helft goedkoper

GentIn de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein zijn de eerste van 84 laadpunten officieel ingehuldigd. De Stad Gent investeert samen met het Nederlandse bedrijf Allego in het project. Laden kan voor 27 eurocent per kilowattuur.

Tegen eind dit jaar moeten in de parkings van de Stad Gent 84 laadpunten staan. Her en der waren er al enkele te vinden, maar nu wil de Stad een tandje hoger schakelen. “Gent is al koploper in Vlaanderen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Die positie mogen we niet verliezen.”

De Stad gaat in zee met het Nederlandse bedrijf Allego. Laden kan voor 27 eurocent per kilowattuur, waar dat elders makkelijk het dubbele is van de prijs. “De Stad Gent investeert mee in dit project”, legt Sander Sommer van Allego uit. “Ze trekken alle nodige elektriciteitskabels tot in de parking. Dat scheelt een flinke slok op de borrel.”

Waar een laadpaal op openbaar domein Allego anders zo’n 7.500 euro kost, is dat in Gent 4.000 euro. “Dat verschil brengen we in vermindering bij de eindklant”, aldus Sommer. Concreet komen er laadpalen in de parkings Ramen, Sint-Michiels, Vrijdagmarkt, Tolhuis, Reep en Sint-Pietersplein. De nieuwe parkeergebouwen Ledeberg en Het Getouw hadden al laadpalen in dienst bij hun opening.

Volledig scherm Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (links) en Sander Sommer, Managing Director Benelux van Allego, stelden donderdag plechtig de eerste laadpalen plechtig voor. © Cedric Matthys

