26 winkels en horecazaken in Wondelgemstraat krijgen onaangekondigd bezoek van inspecteurs: “Eén zaak verkocht illegaal Viagra”

GentIn de Wondelgemstraat in het Rabot heeft dinsdag een grootschalige anonieme controle plaatsgevonden. In totaal kregen 26 winkels en horecazaken inspecteurs over de vloer van verschillende overheidsdiensten. In tien zaken werden er inbreuken vastgesteld. Eén van die inbreuken was het illegaal verkopen van Viagra.

De actie ging kort na de middag van start en duurde tot omstreeks 22 uur. Inspecteurs van de voedselinspectie, de arbeidsinspectie en nog enkele andere overheidsdiensten, vergezeld met inspecteurs van de Gentse politie, brachten een onaangekondigd bezoek aan heel wat winkels en horecazaken in de volledige Wondelgemstraat.

Er werd onder meer gecontroleerd op het vlak van vergunningen, tewerkstelling, sociale regelgeving en of de handelszaken de verplichte sluitingsdag al dan niet respecteren. Terwijl de inspecteurs van de overheidsdiensten hun controle uitvoerden, hielden twee agenten in burger de wacht aan de ingang.

Viagra

“Er werden 26 adressen gecontroleerd, allen gelegen in de Wondelgemstraat of de onmiddellijke omgeving. De selectie van de zaken gebeurde op basis van signalen van de diverse externe partners of eerder vastgestelde problemen of inbreuken", laat de Gentse politie weten, die samenwerkte met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de FOD Financiën en de FOD Volksgezondheid.

Bij tien zaken werden er inbreuken vastgesteld. “Vier zaken kregen opmerkingen voor gebrek aan hygiëne en incorrecte etikettering, in twee zaken werden inbreuken vastgesteld tegen de sociale zekerheidswetten. Verder werden er in een zaak illegale tabaksproducten aangetroffen die bestemd waren voor verkoop.” Eén zaak verkocht verdoken medicatie (Viagra) die enkel op voorschrift kan verkocht worden. Tenslotte werd in een handelszaak een aanzienlijke hoeveelheid cosmeticaproducten aangetroffen die niet conform waren of een foutieve herkomst hadden en bleek een andere zaak niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In 16 van de 26 gecontroleerde zaken werden er geen inbreuken vastgesteld.

Meer controles

“Elke overtreder werd in kennis gesteld van de zaken die geregulariseerd moeten worden. Er werden niet alleen tips en waarschuwingen gegeven, er werden ook verschillende pv’s opgesteld en diverse zaken in beslag genomen zoals tabakswaren, cosmeticaproducten en geneesmiddelen”, verduidelijkt de politie. “We hopen vooral dat de controles een preventief effect zullen hebben, zodat de uitbaters ervoor zorgen dat hun (horeca)zaak aan alle regelgevingen en verplichtingen voldoet. Uiteraard zal de Wijkpolitie de verschillende overtreders en de nodige regularisaties verder op de voet opvolgen. In de toekomst zullen er nog soortgelijke acties opgezet worden.”