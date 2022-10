25ste Pierkesloop overdonderend succes. Voor het eerst ook kleutertjes aan de start

Mendonk Bewoners Mendonk krijgen drinkwater in flessen na problemen met roest in leidingwa­ter: “Met vier kinderen en een paar aquariums meer dan welkom”

Al maanden klagen de bewoners van Mendonk over vuil leidingwater. En dat is niet een beetje vuil, het is gewoon bruin. Farys voerde allerlei manoeuvres uit om het euvel te verhelpen, zonder succes. Dus wordt er nu drinkwater in plastic flessen verdeeld, tot de leidingen opnieuw zijn aangelegd. “De normen voor drinkwater zijn niet overschreden, maar we snappen ook wel dat mensen dit leidingwater niet willen gebruiken.”

