25 jaar serveerden ze de beste kreeft, maar nu houden uitbaters Le Grand Bleu ermee op: “Ooit letterlijk op handen gedragen door klanten”

Gent Zelfs in Nederland is het Vleeshuis hot topic: “Fietsen­stal­ling in middel­eeuws pand, waarom niet?”

Een volledige pagina werd er aan de kwestie gewijd bij het Nederlandse Algemeen Dagblad (AD). De rel rond de herbestemming van het Vleeshuis beroert nu ook onze noorderburen. “Een fietsenstalling vestigen in een middeleeuws pand, waarom niet?”, koppen ze. Al gaat het bij de Nederlanders toch vooral over het vierde debat over Vlaams erfgoed in slechts twee maanden tijd.

11:09