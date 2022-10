24 uur op 24 naar de apotheek: Apotheek Sluizeken heeft voortaan een slimme automaat. “We passen ons aan aan de noden van de mensen”

Voorschrift

In de automaat zitten meer dan 350 producten, maar wel enkel paramedische producten. “producten voor wondzorg, coronatests, luizenshampoo, dat zit allemaal in onze slimme automaat. Medicijnen met voorschrift mogen volgens de wet niet via een automaat verdeeld worden. Wat we wel doen, is medicijnen waarvan het voorschrift al verwerkt is, maar waarbij de klant niet op tijd in de apotheek geraakt, ter beschikking stellen via de automaat. Die klant krijgt dan een code om zijn specifiek product af te halen. Ten slotte zullen onze mensen tijdens de wachtdiensten, ‘s nachts of in het weekend, de automaat ook als doorgeefluik kunnen gebruiken. Zo moeten ze de deur niet open doen, want dat maakt hen extra kwetsbaar.”