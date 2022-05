24 uur gamen brengt 60.000 euro op voor Kom op tegen Kanker

GENT Studeren tussen de sanseveri­a's: proefpro­ject zet blokkende studenten in het groen

Opvallend zicht in het ‘Boerenkot’, het UZ Gent en aan de HOGENT, want daar veranderden enkele bibliotheken in ware oase’s van groen. Een proefproject van de UGent, om het effect van planten op het mentaal welzijn van de blokkende studenten te meten.

2 mei