24 personeelsleden van UZ Gent vandaag gevaccineerd: “We kregen uiteindelijk de toestemming, maar hadden het ook zonder gedaan”

GentIn het UZ Gent worden vandaag 24 personeelsleden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het ziekenhuis kreeg daar in extremis toestemming voor van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar had het ook zonder die toestemming gedaan. “Het is gewoon niet meer verantwoord om langer te wachten”, zegt hoofdarts Frank Vermassen. “We hébben die vaccins, dus we dienen ze toe.”

Martine Baes was de allereerste die een prik kreeg van verpleegkundige Marieke. Martine is 62 en werd op de afdeling chirurgische intensieve zorgen. “Het is niet dat ik echt schrik heb voor het virus”, zegt ze. “Maar het risico op besmetting is er altijd, ook buiten het ziekenhuis. En ik zou liever niet ziek worden. Ik heb het volste vertrouwen in dit vaccin, dus ben ik blij dat ik eindelijk ingeënt kan worden.”

Quote We lopen élke dag het risico om besmet te worden, dus is het goed dat we eindelijk beschermd worden. Erwin Waelkens

Na haar prik, een procedure van om en bij de 30 seconden, kreeg Martine applaus, en er werd zelfs gejuicht. Zo blij zijn ze in het ziekenhuis dat de vaccinatiecampagne er eindelijk is gestart. “Het werd tijd”, vindt Erwin Waelkens (62), die de tweede prik kreeg. “Ik werk op de spoedafdeling, en ik zie elke dag wat het virus kan aanrichten, en hoe snel het kan gaan. Ik ben zelf gelukkig gespaard gebleven, maar er zijn wel collega’s ziek geworden. We lopen élke dag het risico om besmet te worden, dus is het goed dat we eindelijk beschermd worden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Erwin Waelkens van de Spoedafdeling krijgt zijn prik © Wannes Nimmegeers

Antistoffen

Niet dat je na die eerste prik meteen immuun bent. “Je lichaam heeft tijd nodig om antistoffen aan te maken", verklaart dokter Pieter Depuydt (52), de eerste arts die gevaccineerd werd. “Eigenlijk ben je pas echt immuun als je je tweede prik hebt gekregen, na drie weken. Ik ben dus absoluut blij dat de vaccinatiecampagne vandaag is gestart. Het is symbolisch, maar ik ben ook persoonlijk blij. Ik werk op de afdeling intensieve zorgen. Het is niet dat ik echt schrik heb, maar het is wel een bezorgdheid die altijd in je achterhoofd aanwezig is. Ik ben dan vooral bang om anderen te besmetten. Want je weet niet wat het virus gaat doen. Het is genetisch voorbestemd of je er echt ziek van wordt, of niet.”

Quote Vrijdag hadden we hier 33 gehospita­li­seer­de coronapa­tiën­ten, vandaag zijn dat er al 44. We kunnen echt niet langer wachten om onze mensen te beschermen. Hoofdarts Frank Vermassen

Blijft er de heisa over de start van die vaccinatie van het ziekenhuispersoneel. Eerst mocht het wel, dan weer niet, dan toch en dan toch niet. Dat had alles te maken met fabrikant Pfizer die plots veel minder vaccins kon leveren, en dan toch weer wat meer. “Het is een soep”, geeft hoofdarts Frank Vermassen toe. “De ziekenhuizen moeten toestemming krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid om te vaccineren, en zij beslissen hoeveel vaccins elk ziekenhuis op een bepaald tijdstip mag krijgen. Op dat quotum zaten we dus vrijdagavond te wachten. Toen het niet kwam, hebben we de vaccinatiestart op zaterdag afgeblazen. Maar op zondag hebben we beslist vandaag sowieso te vaccineren. Onze diepvries zit vol, en de cijfers stijgen weer snel. Vrijdag hadden we hier 33 gehospitaliseerde coronapatiënten, vandaag zijn dat er al 44. We kunnen echt niet langer wachten om onze mensen te beschermen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dokter Pieter Depuydt is de eerste arts die gevaccineerd is © Wannes Nimmegeers

Andere ziekenhuizen

Zondag kwam het quotum voor de Universitaire ziekenhuizen dan toch, voor de andere ziekenhuizen nog niet. Het UZ mocht vandaag dus vaccineren. Maar dat viel niet in goede aarde bij de andere ziekenhuizen, die ook staan te springen. “Legt u me aub uit waarom UZ wel zijn personeel mag vaccineren (niet dat ze op jullie goedkeuring zaten te wachten) & wij niet? Wat moet ik zeggen tegen onze mensen die op @radio1be @vrtnws horen dat vandaag wel gevaccineerd wordt, terwijl jullie gisteren ons een ‘neen’ bezorgden”, tweette bijvoorbeeld Louis Ide, hoofdmicrobioloog van het AZ Jan Palfijn in Gent.”

In het UZ begrijpen ze de frustratie. “Ik hoop echt dat vandaag de andere ziekenhuizen ook hun quotum krijgen, en kunnen starten”, zegt Karlien Wouters, woordvoerder van het UZ. De vaccins liggen bij ons en in het AZ Jan Palfijn. We staan klaar om ze aan de andere ziekenhuizen te leveren, maar dat transport moet ook door de overheid worden geregeld.” In het UZ werden maandag 24 personeelsleden gevaccineerd, dat gaat om 4 flacons van het Pfizer-vaccin. Dinsdag wordt dat aantal opgedreven, tegen het eind van de week heeft het ziekenhuis een eigen vaccinatiecentrum, en zullen tot 500 mensen per dag geprikt kunnen worden. Ook stagiairs, studenten en andere zorgkundigen kunnen dan in het UZ gevaccineerd worden.

Volledig scherm 24 personeelsleden, dat gaat om 4 flacons van het Pfeizer-vaccin © BELGA

Volledig scherm De 24 vaccins werden eerst zorgvuldig geprepareerd © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De 24 vaccins werden eerst zorgvuldig geprepareerd © Wannes Nimmegeers