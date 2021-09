22 Gentse dames hebben vandaag een ‘mobiel stalkingalarm’, dat rechtstreeks de politie belt. “90% van de slachtoffers voelt zich veiliger met zo’n knop”

Als sinds 2002 werkt Gent actief op stalkingdossiers. Dat jaar werd al een alarmsysteem opgezet, toen nog via de vaste telefoonlijn. Intussen evolueerde dat naar een mobiel systeem, via de smartphone. “Een mobiel stalkingalarm krijg je niet zomaar”, vertelt hoofdinspecteur Evi Vandendriessche (45), die zich specifiek met het probleem van intrafamiliaal geweld en stalking bezighoudt. “Een mobiel stalkingalarm is niks meer dan een eenvoudige, witte knop. Je kan die knop bijvoorbeeld op het bandje van je bh bevestigen, zodat je hem ongemerkt kan gebruiken. Als je de knop twee seconden indrukt, kom je rechtstreeks in contact met de noodcentrale. Die kan op dat moment meeluisteren met de gesprekken die aan de gang zijn, en die worden ook opgenomen. Ze zijn geldig als bewijsmateriaal in de rechtbank. Maar de noodcentrale kan ook exact zien waar de knop - en dus het slachtoffer - zich bevindt, en dat tot een uur na de oproep. Slaat het slachtoffer op de vlucht bij een oproep, dan kan de patrouille - die onmiddellijk gestuurd wordt - haar toch weten te localiseren.”

Angst

Haar, want in al de jaren dat de Gentse politie bezig is met alarmen voor stalkers, is er nog nooit een man aangesloten geweest, weet Evi. “Bij intrafamiliaal geweld zien we zowel mannen als vrouwen als slachtoffers én als daders. Maar als het om gewelddadige en ziekelijke stalking gaat, hebben we alleen maar vrouwelijke slachtoffers.” Evi gaat bij de slachtoffers thuis, om met hen te praten. “Zo’n mobiel stalkingalarm krijg je echt niet zomaar. Een dame die zo’n knop heeft, heeft echt al heel veel meegemaakt, en een stevig dossier opgebouwd. Stalking, dat beheerst echt je leven. We hebben al dames gezien die gewoon niet meer buiten durven, die zich hebben gebarricadeerd in hun eigen huis, die permanent in angst leven. We hebben een dame die twee jaar lang overal achtervolgd werd. Er kwam zelfs fysiek geweld aan te pas, maar het slachtoffer durfde geen klacht neerleggen. Pas toen er nog maar eens geweld gebruikt werd en een toevallige getuige de politie belde, kwam het hele verhaal eruit. Die dame heeft nu een alarmknop. Ze voelt zich nu - net als 90% van de aangesloten slachtoffers - een stuk veiliger.”

Quote Er is één groot nadeel: het systeem is niet compatibel met iPhone, wel met Android. Evi Vandendriessche, Hoofdinspecteur

Het mobiele stalkingalarm wérkt ook. “Van april 2020 tot mei 2021 waren we een ‘officieel proefproject’, want het systeem van Gent zal over het ganse land worden uitgerold”, zegt Evi. “In die periode hadden we een aantal keer een ‘vals alarm’. Maar in die periode is liefst 5 keer de dader ook effectief aangetroffen, en opgepakt. Eén daarvan zit nu achter de tralies.”

Relatietherapie

Momenteel zijn 22 Gentse dames aangesloten op het systeem, en zijn er dus 22 mobiele stalkingalarmknoppen in gebruik. “Doorgaans blijft een slachtoffer gemiddeld 6 tot 9 maanden aangesloten. In die periode doen we uiteraard ook meer. We geven bijvoorbeeld inbraakpreventie, zodat de stalker de woning van het slachtoffer niet binnen kan, maar we maken het slachtoffer zelf ook sterker, met psychologische hulp via het centrum geestelijke gezondheidszorg. Doorgaans gaat aan ziekelijke stalking ook al een gewelddadige relatie vooraf. Daarom zetten we nu ook bij intrafamiliaal geweld meer in op opvolging. Na een melding krijgt het koppel sowieso enige tijd later opnieuw bezoek van de wijkpolitie. We willen ook daar al meer inzetten op een soort van gratis relatietherapie door het CAW, via de politie, om het geweld uit die relatie te krijgen.”

Het parket van Gent is rechtstreeks betrokken bij het systeem van het mobiel stalkingalarm. Zij geven toestemming voor elke nieuwe aansluiting. Het mobiel stalkingalarm werkt altijd, via bluetooth en de smartphone. Als het internet wegvalt, schakelt het automatisch over op sms. Evi zelf testte de knop overal in Gent, zelfs tot op de laagste verdieping van de ondergrondse parkings. “Er is één groot nadeel: het systeem is niet compatibel met iPhone, wel met Android.”