21-jarige inbreker sterft na aanrijding door goederentrein tijdens vlucht

Gent Nieuwe etalage van snuister­win­kel Fallen Angels moet hoop en positivi­teit uitdragen

15 februari Allemaal beestjes, dat vind je tegenwoordig terug op het raam van The Fallen Angels - de snuisterwinkel in de Jan Breydelstraat. Zaakvoerder Ganesha Vancoillie wil zo hoop en positiviteit verspreiden in Gent.