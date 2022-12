2022 was een goed jaar voor de Gentse hotels: “Bezettingsgraad weer zoals voor corona”

De eerste maanden van 2022 waren nog moeilijk, maar vanaf april is het aantal hotelreservaties weer beginnen stijgen in Gent. “We hebben dan een hele goede zomer en nazomer gehad”, aldus De Wit. “In de weekends van september, oktober en november lag de gemiddelde bezetting in de Gentse hotels op 95 procent.”

Voor heel 2022 ligt de gemiddelde bezettingsgraad tot nu toe op 81 procent, wat gelijk loopt met de cijfers van voor corona. “In 2019 was de gemiddelde bezettingsgraad 84 procent. De Gentse hotelsector lijkt zich dus hersteld te hebben. Al werd de coronacrisis ingeruild voor een nieuwe, energiecrisis waardoor de prijzen lichtjes gestegen zijn.”

Vooruit kijken

Afgelopen week lag de bezettingsgraad op 67 procent in de Gentse hotels, maar vanaf maandag – de start van de kerstvakantie – is het weer alle hens aan dek. “Voorlopig zitten we aan een bezettingsgraad van 85 procent op vrijdag en 98 procent op zaterdagen. Na de vakantie volgen de donkere maanden. Dat is elk jaar zo, maar momenteel ligt de bezetting toch erg laag in januari en februari: amper 28 procent, terwijl dat anders 54 procent is. We hopen op veel last minute boekingen voor die periode.”

Daartegenover worden er al volop hotels geboekt voor de paasvakantie en de Gentse Feesten. Een opvallende trend aangezien langetermijnboekingen quasi volledig waren weggevallen tijdens de coronacrisis. Wie in Gent wil overnachten tijdens de Gentse Feesten van 2023, boekt dus best al een kamer. Zeker als je in het weekend in Gent wil blijven in die periode voor een voordelige prijs, want het gaat snel.

LEES OOK:

